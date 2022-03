God of War: come resuscita Kratos?

Come ben sanno i fan di God of War, nel corso della saga greca Kratos muore in due diverse occasioni: la prima nelle fasi finali del capostipite, e la seconda al termine del prologo di God of War II. Ma nemmeno la morte ha impedito al Fantasma di Sparta di compiere la sua vendetta contro Zeus e gli Dei dell'Olimpo.

Vi ricordate però come resuscita Kratos in entrambe le occasioni? Nel primo God of War, dopo essere stato ucciso da Ares non appena recuperato il Vaso di Pandora, il guerriero greco sta per essere risucchiato per sempre negli abissi dell'Ade, tuttavia un misterioso becchino incontrato ad Atene poco tempo prima lo fa riemergere dall'inferno tramite una grossa buca: così facendo, scampato all'Ade, Kratos riacquista la vita dopo aver saputo dal becchino che altre divinità oltre ad Atena stanno vegliando su di lui.

Nel secondo episodio, dopo essere stato trafitto a morte da Zeus con la Spada dell'Olimpo, ancora una volta il protagonista sta per essere inghiottito dagli inferi. Stavolta però è il Titano Gaia a salvarlo e resuscitarlo, in quanto ha bisogno del suo aiuto per portare avanti la battaglia dei Titani contro le divinità greche.

Per il momento l'iconico personaggio ha rischiato di morire in due diverse occasioni, ma ci sarà spazio anche per una terza occasione, magari in God of War Ragnarok che chiude la saga norrena di Kratos? In attesa di scoprirlo ricordiamo che la serie di God of War ha compiuto 17 anni, con Santa Monica Studios che ha ringraziato i fan per il traguardo raggiunto.