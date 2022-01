God of War: come sbloccare il finale segreto su PC

Dopo aver fatto furore su PS4, God of War si appresta a lasciare il segno anche tra i giocatori PC. La prima avventura di Kratos ed Atreus tra le terre norrene è un concentrato di azione, esplorazione e misteri da scoprire, capaci di intrattenere a lungo per poi chiudere con un emozionante finale.

Quello che però potrebbe sfuggire è il fatto che la storia non si conclude una volta arrivati sulla sommità più alta del regno di Jotunheim e sparse le ceneri della defunta moglie di Kratos. Manca ancora un piccolo, ma fondamentale pezzo del puzzle, che può essere raggiunto molto facilmente con un pizzico di attenzione. Una volta partiti i titoli di coda durante la discesa da Jotunheim, e parlato un'ultima volta con i nostri compagni di viaggio, per Kratos e suo figlio Atreus è giunto il momento di riposarsi dopo un lunghissimo cammino pieno di ostacoli e pericoli.

Sebbene adesso sia possibile continuare a girovagare per la mappa in cerca di tutte le attività secondarie rimanenti, la prossima tappa è fare ritorno a casa, lo stesso punto dal quale il gioco ha avuto inizio. Una volta rientrati nella capanna del nostro guerriero, sarà possibile coricarsi a letto per una lunga dormita. Facendo così si sblocca il finale segreto di God of War, ambientato alcuni anni dopo e che vede la comparsa di un'importante figura che si erge minacciosa davanti a Kratos. Ripartiranno quindi i titoli di coda, per poi avere di nuovo libero accesso alla mappa per concludere le ultime faccende in sospeso.

