God of War: come sbloccare tutti i regni del gioco

La storia di Kratos e Atreus nell'ultimo God of War (ecco la recensione di God of War per PC) è ambientata nella mitologia norrena, dove il lago dei Nove rappresenta il punto centrale da cui partono i viaggi di padre e figlio nei regni di Midgard. In God of War sono cinque i mondi visitabili, ma due di questi sono segreti: ecco come raggiungerli.

I regni di Alfheim, Hellheim e Jotunheim sono impossibili da mancare, essendo visitabili obbligatoriamente a specifici punti della storia principale. Sono infatti tre tappe fondamentali del viaggio di Kratos e Atreus nei mondi della mitologia norrena, e della storia personale che riguarda le ceneri della defunta madre del ragazzo. Muspelheim e Nilfheim sono invece i due regni opzionali di God of War, che riguardano contenuti end game: per accedere a questi luoghi è fondamentale trovare almeno quattro forzieri contenenti le iscrizioni nelle rispettive lingue, da utilizzare poi nel Bifrost.

Dove trovare i codici di Muspleheim e Niflheim

Il consiglio più importante è quello di setacciare ogni qual volta ne avrete la possibilità le rive e gli anfratti del Lago dei Nove, questo perché alcuni dei pezzi di cifrario sono sparsi per l'immenso specchio d'acqua di Midgard, mentre altri si sbloccano dopo aver avanzato nella trama.

Codice di Muspelheim: Percorso per la Montagna (vicino ad una torre dopo il tempio di Tyr), Scogliere del Corvo, Caverne Perdute, entrata di Alfheim

Codice di Niflheim: Ingresso della Montagna, Torre di Guardia, Rovine degli antichi, Camera Segreta di Tyr (punto della trama)

Non abbiate fretta di raccogliere i frammenti se siete ancora all'inizio dell'avventura, poiché i due regni segreti rappresentano quello che è l'end game di God of War, con nemici estremamente potenti ed equipaggiamenti richiesti di alto livello. Come abbiamo visto, infatti, è il gioco stesso a suggerirvi questa condizione nascondendo alcuni dei pezzi dietro step cruciali per la trama. Ma a proposito del titolo di Santa Monica Studio, ecco come sbloccare il finale segreto di God of War.