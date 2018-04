God of War: come trovare tutti i Codici di Niflheim

Dopo aver spiegato come trovare i Codici che consentono a Kratos e Atreus di viaggiare verso Muspelheim, è giunto il momento di addentrarci tra i Codici che consentiranno di raggiungere il secondo Regno totalmente opzionale di God of War: Niflheim.

Ricordiamo, infatti, che anche dopo aver accordato il Bifrost tramite i dischi runici, non saremo immediatamente in grado di raggiungere tutti i Regni messi a disposizione dal gioco.

Come nel caso di Muspelheim, tenete a mente che sebbene i forzieri siano sette in tutto, quelli che effettivamente conterranno dei pezzi cifrati utili al vostro scopo saranno in realtà soltanto quattro: di conseguenza, vi elencheremo i forzieri a nostro avviso più semplici da raggiungere.



La Montagna

Guardando l’ingresso della caverna che si addentra nella Montagna, guardate a sinistra e verso il basso: scendete lungo la parete di roccia, dove vedete la crepa. Dopo breve, arriverete in uno spiazzo: il forziere dell’area si trova qui, sulla sinistra dello spiazzo.



Torre di Guardia

Attraccate sulla spiaggia immediatamente sottostante il ponte. Dirigetevi a destra, e scorgerete il forziere protetto da degli spuntoni. Abbassate questi ultimi colpendo il meccanismo nei pressi della barca, e avrete accesso al secondo pezzo del codice.



Rovine degli Antichi

Il luogo in questione si trova nella parte nord-ovest del Lago dei Nove. Dall’attracco, proseguite dritti, tra le due immense colonne di pietra. Troverete il forziere poco più avanti.



Lago dei Nove

Attraccate la vostra imbarcazione vicino ai due immensi rematori in legno, nei pressi del Consiglio delle Valchirie. Lasciate che Atreus spari ai cristalli esplosivi e scalate due pareti di roccia: guardando verso destra, noterete altri cristalli da far esplodere. Proseguendo oltre le rocce, troverete il forziere.



Il Serpente del Mondo

Nel corso della storia, vi troverete a esplorare l’interno del Serpente del Mondo per recuperare l’occhio mancante di Mimir. Addentrandovi nel Serpente, arriverete a una piattaforma in cui troverete un forziere: al suo interno, vi è l’occhio di Mimir; poco distante, su una struttura di legno da raggiungere con un salto, troverete uno dei Codici. Dato che non avrete più modo di accedere al Serpente nelle fasi successive di gioco, curatevi di aprire il forziere in questione finché ne avete la possibilità.