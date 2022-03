God of War compie 17 anni: Santa Monica Studios ringrazia calorosamente i fan

Mentre i fan attendono con trepidante impazienza il nuovo episodio, la serie di God of War festeggia ben 17 anni dal suo originale esordio. Era infatti il 22 marzo 2005 quando il capostipite debuttava su PlayStation 2, ottenendo enormi consensi di critica e pubblico e divenendo subito uno dei titoli più simbolici della console.

I giocatori americani facevano per la prima volta la conoscenza di Kratos, brutale e tormentato guerriero spartano al servizio degli Dei dell'Olimpo, nella sua prima avventura che lo avrebbe portato a scontrarsi con Ares, il Dio della Guerra. L'Europa dovette aspettare ancora un po', fino all'8 luglio dello stesso anno, prima di godersi la brillante opera in esclusiva Sony che ha segnato l'inizio di uno dei franchise più amati in assoluto su PlayStation.

Santa Monica Studio ha voluto ricordare l'anniversario con un post su Twitter, ringraziando i giocatori per il loro supporto in tutti questi anni, sottolineando che "non ce l'avremmo fatta senza di voi". In allegato al post, un'immagine riassuntiva dell'originale saga greca portata avanti fino al 2013, anno in cui il prequel God of War Ascension esordiva su PS3. Nel 2018 inizia un nuovo corso per il brand, con il soft-reboot arrivato su PS4 che ha segnato l'inizio della saga norrena di Kratos, destinata a concludersi con l'attesissimo God of War Ragnarok.

Non è ancora chiaro quando il gioco farà il suo esordio sul mercato, in ogni caso God of War Ragnarok è confermato per il 2022: resta solo da scoprire una data precisa. Un rivenditore sudamericano aveva piazzato God of War Ragnarok in uscita a giugno 2022, ma fino a quando gli autori non si esprimeranno ufficialmente bisogna prendere qualunque informazione con le pinze.

Nel frattempo si può festeggiare l'anniversario, magari rigiocando proprio l'avventura del 2005.