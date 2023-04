God of War compie 5 anni: PlayStation ricorda il ritorno di Kratos all'E3 2016

Esattamente 5 anni fa, il 20 aprile del 2018, il primo God of War della saga norrena faceva il suo esordio su PlayStation 4, guadagnando grandissimi consensi di critica e pubblico in tutto il mondo. Santa Monica Studios reinterpretò la sua storica serie dando il via ad un nuovo corso concluso nel 2022 con God of War Ragnarok.

E per celebrare l'anniversario, il canale Twitter di PlayStation UK ricorda anche quando God of War 2018 venne mostrato per la prima volta al pubbico. Eravamo all'E3 del 2016, precisamente alle battute iniziali della conferenza Sony tenuta durante l'edizione di quell'anno. Dopo un piccolo ed epico concerto, sullo schermo parte il primo trailer dell'evento: un giovanissimo ragazzo gioca con alcune statuine, per poi essere richiamato in casa dal padre. E' il momento di andare a caccia e di mettere alla prova le abilità del piccolo guerriero: è in quel momento che la figura di Kratos, padre del ragazzino di nome Atreus, fa la sua comparsa su schermo, sollevando così il boato della folla felice di rivedere nuovamente in azione l'iconico Fantasma di Sparta.

Da quel momento serviranno un altro paio d'anni prima di mettere le mani sul gioco completo, che si rivelerà un successo incredibile: infatti, God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie, registrando uno dei più grandi risultati di sempre per un first party targato Sony. La nostra recensione di God of War Ragnarok, invece, vi spiega i motivi per cui la saga norrena si è chiusa con il botto, nella speranza di rivedere quanto prima Kratos e Atreus protagonisti di un'altra avventura.