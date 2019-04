God of War compie un anno e Cory Barlog ringrazia il suo team!

Tanti auguri a God of War, che oggi 20 aprile spegne la sua prima candelina! Nell'ultimo anno, l'esclusiva per PlayStation 4 ha fatto divertire ed emozionare milioni di videogiocatori, oltre ad aver ottenuto un numero incalcolabile di premi.

Sui profili social del gioco e dei suoi creatori stanno arrivando numerosi messaggi d'auguri, ma tra i tanti spicca senza dubbio l'intervento del director Cory Barlog, che ha approfittato della ricorrenza per ringraziare tutto il suo team, che ha reso possibile la nascita di un gioco di tale caratura: "Felice anniversario della pubblicazione di God of War a Santa Monica Studio! Non riesco a credere a quanto sia stato folle questo viaggio per tutti noi. Grazie per aver collaborato con me per realizzare assieme questo bellissimo gioco. Sono un grande fan", si legge nel tweet. In allegato, ci sono anche alcune foto simboliche, che ritraggono il team al gran completo e il disco master, contenente il gioco finito prima di essere mandato in stampa e alla certificazione per la fase Gold.

Per festeggiare l'anniversario di God of War, Sony ha lanciato diverse iniziative questa settimana. Per prima cosa ha pubblicato un video celebrativo, dopodiché ha reso disponibile sul PlayStation Store un tema dinamico gratuito e un set di avatar a tema. CMON Games, intanto, ha annunciato God of War: The Card Game, gioco di carte ispirato alle gesta dello sparano.