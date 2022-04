God of War compie oggi 4 anni, novità in arrivo su GOW Ragnarok?

Il 20 aprile 2018, Sony Interactive Entertainment pubblicava God of War su PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. Non si tratta del debutto assoluto di Kratos su PS4 dal momento che nel 2015 era stato lanciato God of War III Remastered, ma della prima parte dell'epopea norrena del Fantasma di Sparta, destinata a continuare con God of War Ragnarok.

God of War ha riscosso sin da subito enorme successo di pubblico e critica, sono in molti a considerare il gioco di Cory Barlog il miglior titolo disponibile su PS4 e la miglior esclusiva per la console Sony di vecchia generazione, i giudizi sono stati estremamente positivi e le vendite altissime. God of War ha venduto oltre 19 milioni di copie solamente su console, questo dato non include infatti le vendite del porting per PC uscito a gennaio 2022, anche in questo caso con ottimo successo.

C'è grande fermento per questo anniversario e secondo alcune teorie, Cory Barlog tornerà su Twitter proprio oggi a distanza di un mese dalla disattivazione del suo account, giusto in tempo per i festeggiamenti e magari per annunciare qualche novità su God of War Ragnarok.

La giornata è ancora lunga e chissà che Sony non possa davvero cogliere l'occasione del quarto anniversario di God of War per festeggiare con un teaser del prossimo gioco della serie, in uscita entro la fine del 2022, anche se non c'è ancora una data di uscita precisa o una finestra di lancio definita.