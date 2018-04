God of War conquista anche la redazione di Famitsu ma non ottiene il Perfect Score

Al coro di recensioni positive per il nuovo God of War si aggiunge oggi quella di Famitsu: l'avventura di Kratos è stata premiata dalla redazione della rivista giapponese con un voto di 38/40 (10/9/10/9) certamente positivo, pur non avendo raggiunto il Perfect Score (40/40).

God of War si allinea così ai voti di Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno (38/40) e Monster Hunter World (39/40) mentre nel 2018 la rivista non ha ancora assegnato alcun Perfect Score, onore toccato nel 2017 a due titoli, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Dragon Quest 11 Echi di un'Era Perduta.

Tra le altre recensioni di Famitsu 1533 troviamo The Dead Heat Breakers per 3DS (33/40), Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018 (38/40), NadeRevo! Nadeshiko Revolution (24/40), Natsuiro Kokoro Log (28/40), Tengai ni Mau, Iki na Hana (33/40) e Utawarerumono Chiriyukusha he no Komoriuta (32/40), produzioni al momento destinate al solo mercato orientale.

Sapevate che God of War è l'esclusiva PS4 con il voto più alto in assoluto su Metacritic, nonchè il secondo miglior gioco di sempre (dietro a GTA V) per la piattaforma Sony?