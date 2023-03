God of War contro la console war: Kratos invita i giocatori alla gentilezza

Con un record assoluto di nomination per God of War: Ragnarok ai BAFTA Games Awards 2023, l'epopea norrena di Santa Monica Studios si è resa protagonista della cerimonia di premiazione tenutasi giovedì 30 marzo.

Tra le personalità premiate nel corso dell'evento ha trovato spazio anche Christopher Judge, interprete di Kratos nella saga videoludica. L'attore, che si era conquistato l'affetto del pubblico anche in occasione dei The Game Awards 2022, ha così avuto l'occasione di ringraziare la giuria e di rivolgere alcune parole alla community videoludica. Un'opportunità che Christopher Judge ha sfruttato per invitare gli appassionati a mettere da parte ogni console war.

"I miei ringraziamenti a tutti i fan. - ha esordito l'interprete di Kratos - Siate gentili l'uno con l'altro. Sono molto più numerose le cose che vi uniscono rispetto a quelle che vi separano. Non importa quale sia la piattaforma che amate, non importa quale sia il vostro gioco preferito, siete comunque parte della community videoludica: concedetevi un po' di tregua".



Un ulteriore invito a porre fine alla console war e a adottare un comportamento migliore nei confronti di altri giocatori e degli sviluppatori. Sono infatti ancora numerosi i casi di tossicità all'interno del settore, con la stessa Santa Monica che si era ritrovata a dover emettere un comunicato legato alla tossicità dei fan in attesa di God of War: Ragnarok.