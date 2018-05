God of War continua a dominare la classifica italiana, seguito da Far Cry 5

Dopo il debutto in prima posizione, God of War continua a mantenersi in testa alla classifica italiana, seguito al secondo posto da Far Cry 5 e al terzo posto dal Variety Kit di Nintendo Labo. Vediamo insieme la nuova Top 10 diffusa da AEVSI.

Ecco la classifica dei 10 giochi più venduti in Italia nella settimana compresa fra il 23 e il 29 aprile:

God of War - PS4

Far Cry 5 - PS4

Nintendo Labo: Variety Kit - Switch

Super Mario Odyssey - Switch

Fifa 18 - PS4

Mario Kart 8 Deluxe - Switch

Grand Theft Auto V - PS4

Minecraft: PlayStation 4 Edition - PS4

Splatoon 2 - Switch

Nintendo Labo: Robot Kit - Switch

Di seguito, invece, i tre giochi più venduti dal primo gennaio 2018 a oggi:

Fifa 18

God of War

Far Cry 5

Come possiamo vedere dalla classifica, il nuovo God of War di Sony Santa Monica continua a catturare l'attenzione dei giocatori italiani dopo il suo debutto del 20 aprile, seguito in seconda posizione dalla versione PlayStation 4 di Far Cry 5. Al contrario di altri paesi come la Germania e il Regno Unito, in Italia Nintendo Labo si è reso protagonista di un buon lancio, guadagnando il podio con il Kit Assortito e occupando la decisa posizione con il Kit Robot.