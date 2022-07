God of War: la copertina di questo artbook sembra includere un grosso spoiler

Gli animi dei giocatori PlayStation si sono finalmente appaciati: God of War Ragnarok sta arrivando, e ieri sono anche partiti i preordini delle differenti edizioni che saranno disponibili a partire dal 9 novembre su PS4 e PS5.

Agli utenti di Reddit non è sfuggito un dettaglio molto importante: un rivenditore serbo, tale Games.rs, ha incluso tra i bonus per il preordine un mini-artbook fisico intitolato "The Art of God of War Ragnarok", all'apparenza differente da quello in formato digitale edito da Dark Horse presente tra i bonus di Digital Deluxe Edition ed edizioni superiori. Quello che sta in ogni caso accendendo la discussione è la copertina, che sembra presentare uno spoiler abbastanza importante sul gioco. Se siete abbastanza coraggiosi, potete guardare l'immagine a questo indirizzo (preferiamo non allegarla per non correre il rischio che qualcuno ci butti l'occhio per errore). A questo punto, se non volete anticipazioni, chiudete immediatamente la notizia.

La copertina del mini-artbook in questione mostra una battaglia dalle proporzioni gargantuesche, nella quale pare essere coinvolto anche Sindri, nano solitamente restio a partecipare a scontri del genere a causa della sua germofobia. Evidentemente, la questione è talmente seria che neppure lui si è potuto sottrarre. Secondo una teoria che sta riscuotendo parecchi consensi, l'uomo con gli occhi luccicanti, la lunga barba e le corna alle sue spalle sarebbe addirittura Mimir, il quale potrebbe sfoggiare un corpo nuovo di zecca realizzato per l'occasione dalla coppia Sindri e Brok. A sormontare il campo di battaglia ci sono inoltre una moltitudine di draghi (non se ne erano mai visti così tanti tutti assieme), oltre a quelli che sembrano essere degli Elfi Oscuri. Che si tratti della battaglia finale per il Ragnarok? L'ipotesi sembra alquanto suggestiva, ma la certezza non l'avremo prima del prossimo mese di novembre. Voi cosa ne pensate?