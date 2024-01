God of War: tutte le copertine dalla più brutta alla più bella, qual è la migliore?

Rabbia, odio, vendetta, redenzione e distruzione: le copertine dei giochi di God of War trasudano in genere questo e altro. In genere, appunto, perché alcune sono decisamente più riuscite di altre. Abbiamo pensato di mettere in ordine dalla più brutta alla più belle le cover dei giochi della saga di Santa Monica.

Nota bene: abbiamo preso in esame quando possibile le cover destinate al mercato PAL, quelle che effettivamente abbiamo visto anche noi nei negozi. Eventuali ristampe o riedizioni economiche potrebbero avere copertine diverse, inoltre abbiamo volutamente escluso raccolte e collection per concentrarsi sui giochi singoli.

In ordine, ecco dunque la nostra classifica delle copertine di God of War dalla peggiore alla migliore. Siete d'accordo con noi? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

8 - God of War Ascension

Uscito su PS3 nel 2012, Ascension non è uno dei migliori giochi della saga e anche la copertina purtroppo sembra poco ispirata. Praticamente monocolore, con Kratos che si mischia allo sfondo, questa cover è praticamente tutta marrone... si poteva fare di più.

7 - God of War Chains of Olympus

Anche qui a nostro avviso non ci siamo.... sebbene i colori siano gestiti meglio e lo sfondo sia chiaramente visibile, la sagoma di Kratos occupa troppo spazio. Oltretutto anche la simmetria sembra inesistente.... forse sarebbe stato più corretto lasciare Kratos al centro? Nel piccolo formato delle cover PSP, questo artwork non rendeva assolutamente al meglio.

6 - God of War

Non ci siamo neanche con la copertina della versione PAL del primo God of War, l'artwork di Kratos non rende assolutamente giustizia al personaggio (guardate gli occhi... fatto?). Bello lo sfondo ma la parte inferiore è forse troppo piena di personaggi appena abbozzati.

5 - God of War 2018

Kratos e Atreus iniziano il loro viaggio, questa è una copertina chiara e pulita che mette in evidenza sin da subito tutti gli aspetti principali del gioco. Tuttavia, manca a nostro avviso di una certa magia e per quanto sia affascinante non riesce a trasmettere la sensazione di "potenza" che generalmente associamo a Kratos, che qui viene mostrato in versione nordica per la prima volta.

4 - God of War II

La sete di vendetta di Kratos prende vita in God of War II ma la copertina PAL non è sicuramente all'altezza del capolavoro uscito su PlayStation 2. Nessun segno particolare distingue questa copertina, il modello di Kratos non convince del tutto però ci sono le lame di Caos, sicuramente affascinanti.

3 - God of War Ragnarok

Niente male, davvero niente male. Il logo è particolarmente riuscito, e al suo interno nasconde tanti piccoli segreti (magari ve ne parleremo in una diversa occasione). Kratos e Atreus hanno qui una posa fiera e battagliera e padre e figlio risaltano su uno sfondo che usa i toni del bianco, dell'azzurro e del grigio per ricreare neve e ghiaccio. Promossa.

2 - God of War Ghost of Sparta

Il Fantasma di Sparta è protagonista di uno dei migliori giochi mai usciti per PSP, un gioco epico sin dalla copertina, che ha un solo difetto: è troppo scura. Ma si tratta di un effetto voluto, con Kratos nella penombra pronto a tornare negli inferi per un viaggio indimenticabile.

1 - God of War III

A nostro avviso è questa la copertina più bella dei giochi di God of War: un artwork che non lascia indifferenti. Il volto di Kratos in primo piano (a proposito, sapete perché Kratos ha la pelle bianca?), il celebre segno rosso così bene in vista e occhi che gridano vendetta. Primo gradino del podio assicurato.