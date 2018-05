God of War: Cory Barlog commenta la sequenza iniziale del gioco

Sony ci propone una nuova serie dedicata a God of War in cui Cory Barlog commenta le varie sequenze del gioco rivelandoci alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo. In questa prima puntata, il game director analizza la primissima scena della lunga avventura di Kratos e Atreus.

Il filmato, come tutta la serie, sarà ovviamente tempestato di spoiler, quindi se non volete anticiparvi nulla della trama, vi consigliamo di procedere alla visione solo dopo aver finito la storia principale. Nel primo episodio di God of War Director’s Commentary Cory Barlog ci parla dei motivi dietro le varie scelte effettuate nel corso della costruzione della scena di apertura. Cosa ne pensate di questo nuovo format inaugurato quest'oggi da Sony?

Lasciandovi alla visione del video che trovate a inizio pagina, ricordiamo ai lettori di Everyeye che God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Il nuovo capitolo della serie è stato accolto calorosamente dalla stampa specializzata e dai fan, e a quasi un mese dal lancio continua a dominare le classifiche di vendita dei maggiori mercati mondiali. Recentemente Santa Monica ha introdotto la tanto attesa Photo Mode, feature che ha addirittura permesso ai giocatori di scoprire il volto di un certo personaggio misterioso.