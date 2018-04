God of War: Cory Barlog ha già in programma altri cinque capitoli della serie

In una recente intervista ai microfoni di Kotaku, Cory Barlog, game director del nuovo God of War, ha parlato delle difficoltà nello sviluppo del gioco e del futuro della serie, affermando di avere in mente già i prossimi 5 capitoli.

L'ultimo God of War ha richiesto al team ben cinque anni di lavoro, tuttavia Cory Barlog si aspetta di procedere in maniera più spedita nella lavorazione dei sequel. Come ci spiega il game director, già nelle prime fasi dello sviluppo la squadra si è subito resa conto di non poter far affidamento sul motore a disposizione, e ricostruire l'engine praticamente da zero ha rallentato pesantemente l'avanzamento dei lavori. Adesso, invece, Santa Monica ha a disposizione un motore adatto alle sue necessità, dunque è possibile che non dovremo attendere così tanto tempo per un nuovo episodio della serie.

God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4. Da pochi giorni è stata pubblicata la patch 1.17 che migliora le prestazioni, corregge vari bug e risolve alcuni problemi relativi al sistema di illuminazione introdotti dalla precedente patch. Il titolo è stato accolto con entusiasmo sia dalla stampa internazionale che dai fan, riuscendo a scalare le classifiche di vendita e diventando il gioco Playstation 4 con il secondo punteggio Metacritic più alto di sempre.