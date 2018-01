God of War: Cory Barlog non esclude le mitologie maya e egizia per il futuro della serie

Il nuovo God of War è il protagonista della Cover Story del numero di febbraio di GameInformer, il nuovo numero della rivista include anche una ricca intervista con, dalla quale possiamo estrapolare una dichiarazione interessante relativa al possibile futuro della saga.

Cory Barlog non sembra mettere limiti al futuro e non esclude la possibilità di esplorare altre mitologie in futuro: "la mitologia greca è stata alla base del successo di God of War, adesso ci siamo spostati sulla motologia nordica ma in futuro... chissà... potremmo finire per epslorare la mitologia, maya, egizia o persino spingerci oltre."

Anche Shannon Studstill, direttore di Sony Santa Monica, non ha escluso la possibilità che il franchise possa rinnovarsi radicalmente in futuro: "vogliamo che God of War raggiunga i livelli di popolarità di Assassin's Creed e Uncharted. Qualche anno fa ci siamo accorti che God of War stava invecchiando e di conseguenza è arrivato un primo calo di popolarità... abbiamo dovuto apportare molti cambiamenti per riportare la serie sulla giusta via e siamo pronti a farlo anche in futuro, se dovesse essere necessario."

God of War è ancora privo di una data di lancio, anche se alcuni rumor indicano il 22 marzo come data di pubblicazione, l'uscita del gioco è prevista nel corso dl 2018 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.