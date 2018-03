God of War: Cory Barlog ci parla del processo creativo e delle fonti di ispirazione

Ormai mancano poche settimane al lancio di, e sicuramente molti di voi non vedono l’ora di mettere le mani sulla nuova avventura di Kratos. Per lenire l’attesa, vi proponiamo una recente video intervista in cui il directorci parla delle fonti di ispirazione e del processo creativo alle spalle di questo nuovo capitolo della serie.

Lo sviluppatore ci rivela che il team ha dovuto compiere ricerche molto approfondite sulla mitologia norrena al fine di offrire un’esperienza che potesse coniugare al meglio la realtà e la fantasia; un folto gruppo di artisti ha trascorso del tempo in Islanda allo scopo di catturare e rappresentare al meglio le atmosfere nordiche che caratterizzeranno la produzione e parte della colonna sonora è stata registrata all'interno di una chiesa del luogo. Barlog riconferma poi che il rapporto padre-figlio rivestirà un ruolo fondamentale.

Lasciandovi alla visione del filmato in apertura, ricordiamo ai lettori di Everyeye che God of War sarà disponibile esclusivamente su Playstation 4 a partire dal 20 aprile 2018 in versione standard, Bonus e Collector’s Edition. Gli sviluppatori hanno confermato che nel gioco saranno presenti tutti e nove i mondi della mitologia norrena, durerà almeno 25-30 ore e includerà boss battle opzionali.