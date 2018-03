God of War: Cory Barlog parla della complessità e dell'evoluzione del protagonista Kratos

Manca davvero poco ormai. Dopo sei anni dall'ultima volta i giocatori PlayStation potranno tornare nuovamente ad impersonarein un nuovo capitolo di God of War . Recentemente,ha avuto modo di parlare del gioco in un'intervista concessa a PlayStation Blogcast.

Durante la lunga conversazione, il director ha avuto modo di parlare del protagonista della serie di Santa Monica Studio. Si è concentrato, in particolare, sull'evoluzione a cui è andato incontro e sul dualismo che lo caratterizza, poiché è allo stesso tempo buono e anche cattivo.

Ecco cosa ha detto: "Per quanto sia difficile creare un personaggio da zero… lo è ancora di più prendere un personaggio che tutti credono di conoscere, e mostrare un lato di lui che in realtà nessuno conosce. Mostrare un senso di crescita, di cambiamento. Credo che sia molto arduo. Dal punto di vista puramente drammatico, è una sfida spettacolare. Lui è in parte malvagio, ma in parte anche buono. Mentre sviluppavamo gli altri giochi, ci siamo resi conto, forse troppo tardi, che non stavamo sviluppando questo suo intrinseco dualismo. Quindi, iniziando lo sviluppo di questo gioco, è stata una scelta deliberata. Ho detto: “Voglio proprio vedere cosa significa cambiare per un personaggio come questo”.

Al fine di far emergere questi aspetti della sua personalità, in God of War saranno presenti dei momenti più riflessivi, una vera e propria novità per la saga che in passato non si è mai concessa pause di questo tipo nel corso dell'azione: "È una cosa che ha anche preoccupato le persone. “Kratos? Momenti riflessivi? Ma è una follia!” E invece è possibile. È solo molto difficile da spiegare alle persone, ma quando poi lo vedono esclamano “Oh, sì, ora capisco'".

Cosa ne pensate al riguardo? Un ruolo molto importante verrà svolto anche da suo figlio Atreus, che contribuirà a definire la sua personalità. Sarà davvero interessante assistere agli sviluppi del loro rapporto nel corso dell'avventura. Vi ricordiamo che God of War verrà pubblicato esclusivamente su PlayStation 4 il prossimo 20 aprile. Nei giorni scorsi è stato confermato che il gioco è entrato in fase gold, e che non presenterà schermate di caricamento o interruzioni. Sarà un vero e proprio piano sequenza lungo decine di ore.