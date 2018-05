God of War: Cory Barlog ha passato molte notti insonni su Metal Gear Solid 2

Cory Barlog ha recentemente tenuto una sessione di domande e risposte sul suo profilo Twitter, un quesito in particolare ha generato però maggiore attenzione, riguardo le fonti di ispirazione del Game Director di God of War.

In particolare, un profilo Twitter francese dedicato a Death Stranding si è complimentato con Cory Barlog per le sequenze filmate di God of War, le quali "sembrano ispirate ai lavori di Hideo Kojima". Cory ha ringraziato per il complimento e ha ammesso di aver imparato tanto in passato dai lavori di Kojima e di aver passato notti insonni in particolare su Metal Gear Solid 2: "A un certo punto ero troppo stanco e quando è iniziata una conversazione via Codecs, pensavo che stessero davvero parlando con me.... mi sono spaventato, che gran colpo di classe!".

God of War è stato pubblicato il 20 aprile scorso, diventando in brevissimo tempo l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre, con 3.1 milioni di copie distribuite solo nel primo weekend. Nelle scorse ore, Sony Santa Monica ha pubblicato la patch 1.20 che apporta varie migliorie e introduce il tanto atteso Photo Mode, la modalità foto che permetterà di scattare e ritoccare screenshot in-game grazie agli strumenti di editing integrati.