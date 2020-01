God of War: Cory Barlog racconta la figura di Kratos in una lunga intervista

Durante una lunga intervista Cory Barlog, creatore di God of War, ha approfondito il suo punto di vista sullo stato dell'industria videoludica, lasciando molto spazio al suo rapporto con Kratos, uno dei personaggi più iconici di PlayStation.

Nel corso dell'intervista Cory Barlog ha svelato i retroscena che hanno accompagnato il suo ingresso nell'industria per poi analizzare i titoli che hanno maggiormente influenzato il suo lavoro, fino ad arrivare alle difficoltà insite nello sviluppo dei titoli tripla A. Infine il noto director si è soffermato sulla serie God of War che ha in qualche modo rivoluzionato nell'ultimo capitolo uscito in esclusiva su PlayStation 4.

Recentemente Santa Monica Studio ha pubblicato una serie di podcast intitolata Worlds Collide completamente dedicata allo sviluppo dell'ultimo God of War, sulla scia del già noto documentario "Rising Kratos". Cory Barlog si è poi reso protagonista di un diverbio seguito ad un commento che il producer ha pubblicato in risposta ad un tweet di Microsoft. Prima di lasciarvi all'intervista vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una lunga serie di approfondimenti su God of War.