God of War: Cory Barlog risponde a nuove domande sull'avventura di Kratos

Grazie al coverage del numero di febbraio di GameInformer stiamo scoprendo nuovi dettagli su God of War : nell'ultimo video pubblicato dalla testata, il Game Director(responsabile di Sony Santa Monica) hanno risposto a una nuova serie di domande, svelando interessanti dettagli sul gioco.

Nei giorni scorsi, Barlog ha risposto a 102 domande su God of War ma le novità da scoprire sono ancora molte, inoltre c'è spazio anche per una riflessione sul futuro del franchise. Interessanti le dichiarazioni relative alla rimozione del salto nel nuovo episodio della serie: "con God of War abbiamo letteralmente abbattuto tutti i muri e le vecchie convinzioni. Abbiamo voluto osare ma grazie alla nostra tenacia siamo riusciti a convincere Sony a finanziare il progetto."

Shannon Studstill ha lodato il lavoro di Barlog: "Cory è l'uomo giusto per traghettare il franchise nel futuro. Per questo episodio abbiamo voluto affidare la direzione a qualcuno che conoscesse la serie fino in fondo e credetemi, nessuno meglio di lui al mondo conosce così bene God of War."

L'intervista completa è visibile nel video pubblicato in apertura, ricordiamo che God of War è ancora privo di una finestra di lancio, l'uscita sembra essere comunque prevista nel corso del 2018.