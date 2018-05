God of War: Cory Barlog rivela perchè ha dovuto tagliare alcuni boss inizialmente previsti

God of War è un progetto immenso, che ha richiesto una enorme mole di lavoro per essere completato. Alcuni contenuti sono stati tagliati in corso, come il New Game Plus (inizialmente previsto) e persino alcuni boss, come rivelato dal Game Director Cory Barlog.

Intervistato da GamingBolt, Barlog fa sapere di "aver dovuto tagliare alcuni boss nel corso dello sviluppo".. il motivo? E' presto detto: "ogni boss occupava 15/20 persone per 12 o 24 mesi... forse molti non se ne sono resi conto, da qui le lamentele riguardo la presunta mancanza di boss. Mi sarebbe piaciuto svilupparne altre dieci ma in questo caso avrei completato i lavori dopo 20 anni..."

Cory Barlog continua: "durante lo sviluppo devi essere lucido e capire bene fino a dove puoi spingere la tua ambizione. Sono soddisfatto del risultato finale ma avrei voluto fare tantissime altre cose, ad un certo punto però ti scontri con la realtà, con la scadenza delle deadline, con le risorse e il budget a disposizione. Gli anni di esperienza in questo caso sono fondamentali per capire cosa tagliare e cosa invece mantenere in un progetto di grandi dimensioni come God of War."

Il nuovo God of War per PlayStation 4 si è rivelato un enorme successo commerciale, vendendo cinque milioni di copie nel primo mese, oltre due milioni delle quali in formato digitale.