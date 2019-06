God of War 2 per PS5: il Ragnarok sta arrivando, Cory Barlog diffonde nuovi indizi

Il seguito di God of War non è ancora stato annunciato, ma sembra inevitabile. Il titolo di Santa Monica Studio per PlayStation 4 ha riscosso un successo incredibile, e siamo sicuri che Sony non si lascerà sfuggire l'occasione di bissarne il successo. Tra l'altro, ci ha pensato anche il buon Cory Barlog a fornire dei misteriosi indizi sul sequel.

Le speculazioni sono cominciate sulla base di una serie di tweet, ricchi di informazioni sullo sviluppo, pubblicati dal game director lo scorso 21 aprile in occasione dei festeggiamenti dell'anniversario del gioco. Un utente di Reddit ha notato che, mettendo assieme le lettere iniziali di tutti i messaggi di Barlog in sequenza, si ottiene l'inequivocabile frase "Ragnarok is coming". Queste parole, se ci seguite con regolarità, potrebbero non risultarvi nuove. Sono infatti state nascoste anche nel tema dinamico di God of War pubblicato per celebrare l'anniversario del gioco, e ora abbiamo la certezza che non sono state inserite a caso.

Pare ormai certo che il prossimo titolo della serie sarà incentrato sul Ragnarok, evento della mitologia norrena che segnerà la distruzione del mondo conosciuto e la sua successiva rinascita. A ben vedere, ne avevamo già avuto il sentore giocando a God of War. Del sequel, in ogni caso, non sappiamo ancora nulla di ufficiale ma, visto il momento storico in cui ci troviamo, è molto probabile che vedrà la luce direttamente su PlayStation 5.