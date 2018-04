God of War: Cory Barlog ci spiega perché ha voluto cambiare il sistema di combattimento

God of War è ormai in dirittura d'arrivo: i possessori di PlayStation 4 potranno mettere le mani sulla nuova avventura di Kratos a partire dal 20 aprile. Il titolo di Santa Monica rappresenta un deciso cambio di direzione rispetto ai precedenti capitoli, essendo strutturato in maniera maniera differente sia sul lato narrativo che del gameplay.

Uno dei cambiamenti più importanti è sicuramente quello rappresentato dal sistema di combattimento, ora supportato dalla telecamera in terza persona. A tal riguardo, Cory Barlog, game director del gioco, ha spiegato il motivo per cui Santa Monica ha deciso di adottare un sistema così diverso rispetto ai capitoli passati.

"Stavo osservando quanto fosse talentuoso il nostro team di sviluppo del sistema di combattimento, e poi ho pensato: 'Ho bisogno di condurli verso la stessa sfida che affrontammo con God of War 1'. Santa Monica ha creato sette giochi della serie con lo stesso combat system, ma lo studio è cresciuto negli ultimi dieci anni e non volevamo cambiare solo per il gusto di farlo. Volevo che God of War riflettesse la crescita dello studio. Ciò che giochiamo è diverso ora. God of War è il riflesso di ciò che giochiamo".

Ricordiamo che God of War sarà pubblicato in esclusiva per PlayStation 4 il 20 aprile 2018. Barlog ha recentemente ammesso di aver dovuto affrontare delle serie difficoltà durante lo sviluppo del gioco. Per tutti gli altri dettagli sul titolo di Santa Monica vi rimandiamo alla nostra recensione.