God of War: cosa sono le Lame del Caos usate da Kratos?

Nella mitologica avventura di Kratos, il Dio della Guerra greco ha adoperato ogni genere arma per sconfiggere gli Dei e compiere così l'agognata vendetta verso l'Olimpo, ma anche per mantenere la promessa fatta alla moglie Faye nell'ultimo God of War. Vero simbolo del Fantasma di Sparta, però, rimangono le Lame del Caos.

Cosa sono veramente queste armi? Le Lame del Caos sono state forgiate nell'Oltretomba da Ares, l'originale Dio della Guerra, imbevute del fuoco dell'Inferno. Ares le affida al suo campione prediletto dopo che quest'ultimo giura di servirlo, facendone uso per sconfiggere l'orda di barbari nel primo God of War. Le stesse lame, tuttavia, diverranno in seguito anche gli strumenti usati da Kratos per uccidere inconsapevolmente la propria famiglia (ecco perché Kratos vuole uccidere Zeus in God of War); a questo riguardo, infatti, va ricordato che le catene attorno alle braccia del guerriero non possono essere spezzate fino a quando servono il loro creatore originario, Ares. La divinità, come sappiamo, verrà successivamente eliminata dal guerriero spartano, e le lame messe da parte.

Solamente anni dopo, durante la vita norrena successiva agli eventi di God of War III, Kratos riscoprirà queste armi che per tanto tempo aveva tenute nascoste. Le doppie spade appartengono ad un passato che il Dio della Guerra tiene segreto al figlio Atreus, ma che gli è impossibile abbandonare anche per via della continua e magica ricomparsa dei mitologici strumenti di morte, come raccontato nella serie a fumetti God of War Fallen God.