God of War: a cosa serve la statistica Fortuna?

Tra tutti i God of War, il capitolo datato 2018 per PS4 e appena giunto anche su PC ospita il maggior numero di elementi parametrici, derivati dai giochi di ruolo occidentali. Al suo interno troviamo infatti valori come la Forza, la Difesa e la Vitalità, ma in cosa consiste esattamente la statistica Fortuna? Ecco la risposta a questa domanda.

Aumentare la Fortuna di Kratos fa in modo che i giocatori possano accumulare più Argento e Punti Esperienza, due risorse indispensabili al fine di potenziare il Fantasma di Sparta e suo figlio Atreus, ma garantisce anche bonus utili in battaglia legati all’attivazione di particolari abilità. Nello specifico, puntare su questo attributo porta ad avere una chance più alta di vedere in azione i vantaggi forniti dal proprio equipaggiamento. Tenendo conto del fatto che è proprio quest’ultimo a determinare il livello di ogni statistica, la Fortuna può rivestire un ruolo cruciale nello sviluppo del protagonista, permettendo di potenziarlo più velocemente e di sfruttare al meglio ogni risorsa a sua disposizione.

