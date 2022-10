God of War: cosa vuol dire Ragnarok? Ecco il significato esatto

Il nuovo God of War concluderà la parentesi norrena di Kratos il prossimo 9 novembre, in un'avventura che ci metterà di fronte a Thor, Odino ed altre imponenti figure mitologiche. Il sottotitolo dato al gioco è esplicativo: Ragnarok. Che cos'è questo evento e cosa potrebbe accadere? Attenzione a possibili spoiler.

Tra i racconti della mitologia norrena il più celebre e discusso è proprio il Ragnarok, al centro di numerose storie ambientate tra i territori ghiacciati del Nord. Nel precedente God of War ne vediamo un primo accenno verso la fine della storia, quando un morente Baldur pronuncia la parola 'neve' mentre qualche sporadico fiocco gelato appare su schermo. La neve è infatti un indizio dell'imminente Fimbulvetr (o Fimbulwinter), segno dell'arrivo del Ragnarok



Il Ragnarok è il fato degli Dei, l'evento che, attraverso un guerra tra forze della luce e delle tenebre, distruggerà Midgard e tutto il mondo conosciuto, generandone uno nuovo e uccidendo quasi tutte le divinità e le creature conosciute tra cui Loki, Fenrir, Thor e il serpente Jormungand. Nell'Edda poetica, un raccolta di poemi d'origine medioevale, tra i sopravvissuti al cataclisma figurano tuttavia Modi e Magni, i due figli di Thor che Kratos uccide nel gioco del 2018.



La variante targata Santa Monica Studio lascia intendere che il nuovo capitolo per PS5 e PS4 potrebbe avere un epilogo ben diverso rispetto a quanto narrato nella mitologia, e non è un caso che gli autori abbiano definito il finale di God of War Ragnarok come sorprendente ma inevitabile. Non dovremo aspettare ancora a lungo prima di scoprire cosa accadrà: God of War Ragnarok è entrato in fase Gold ed è quindi pronto a farci vivere le nuove avventure di Kratos ed Atreus nel pieno della loro epicità.