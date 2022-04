God of War: un cosplay di Kratos all'apice della potenza pronto per il Ragnarok

Kratos di sfide ne ha affrontate tante. Inizialmente, queste erano inserite in un contesto ellenico, con l'antica Grecia teatro delle sfide della prima trilogia di God of War. La sua lotta contro Ares lo portò a diventare il nuovo dio della guerra, iniziando poi un altro percorso che lo portò a sterminare non soltanto le divinità ma anche i titani.

E così, God of War abbandonò il luogo degli albori e si lanciò in una nuova epopea, stavolta ambientata nel freddo nord, con un Kratos nettamente cambiato ma di certo non meno brutale di prima. Rimane la pelle pallidissima e l'iconica striscia rossa che va dalla testa al resto del corpo, cambia il volto con la presenza di una folta barba che lo rende molto più vecchio e saggio. Cambiano anche parzialmente i vestiti per adattarsi al freddo scandinavo e le Lame del Caos.

Damien Tout Court si è cimentato in questa versione del protagonista di God of War per prepararsi al Ragnarok in arrivo. Kratos in questo cosplay sprigiona tutta la sua foga e il suo ardore per poter resistere alle nuove divinità in arrivo e al freddo potente dei mostri della mitologia norrena.

God of War: Ragnarok arriverà nel 2022 secondo Studio Santa Monica, quindi manca poco al ritorno di Kratos.