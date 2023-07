God of War: un cosplay di Kratos, il fantasma di Sparta al femminile

God of War Ragnarok è uno dei videogiochi più venduti per PlayStation, con l'ultimo capitolo dell'epopea norrena di Kratos e Atreus che a breve potrebbe tagliare il traguardo delle 15 milioni di copie. Affrontiamo la mitologia del Nord Europa con questo cosplay di Kratos al femminile da God of War.

God of War è uno dei brand più forti in assoluto di PlayStation, quello che porta maggiori introiti nelle casse di Sony. D'altronde, sin dalla prima iterazione uscita su PlayStation 2 nel 2005 il pubblico è stato letteralmente incantato dalla storia di Kratos e dalla sua furia che si è abbattuta sugli dei dell'Olimpo.

Nono capitolo ufficiale, God of War Ragnarok è uscito nel 2022 ponendosi come sequel diretto delle vicende norrene di Kratos. Al fianco di suo figlio Atreus, il quale ha scoperto di essere un gigante, il Fantasma di Sparta affronta la minaccia di Odino, Thor e Freya.

In questa sublime interpretazione dell'ex dio della guerra greco condivisa dalla cosplayer Bella LeBaron, meglio conosciuta con il nome d'arte di Halcybella, Kratos è immerso nella vegetazione norrena ricoperta di neve e si guarda le spalle con le lame del caos già in pugno pronte a dilaniare il prossimo sfidante proveniente dalla mitologia divina del nord Europa.