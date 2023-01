God of War: un cosplay di Kratos preparato per il freddo nord

God of War è uno dei videogiochi più famosi degli ultimi venti anni. Sony ha fatto centro con questo progetto che, almeno inizialmente, era ambientato nell'antica Grecia. A fare da protagonista è Kratos, uno spartano che ha ucciso divinità su divinità, diventando anch'egli uno di loro e ottenendo quindi una vita molto più lunga del normale.

Per questo Kratos è sopravvissuto anche dopo la battaglia finale di God of War 3, per tornare in azione in tutt'altri lidi negli scorsi anni con una nuova storia e ambientazione. Lo studio Sony Santa Monica si è dato da fare per realizzare un'avventura completamente diversa da quella greca, realizzando così un God of War in territorio norreno. Ovviamente, anche le divinità e le creature da affrontare stavolta sono quelle del pantheon scandinavo.

Dopo gli eventi del primo gioco che ha riportato in auge la saga, qualche mese fa è stato il turno dell'attesissimo God of War: Ragnarok, sequel e capitolo conclusivo di questa bilogia ambientata nel freddo nord europeo. Anche qui, come nell'ultima apparizione, Kratos ha sempre una pelle cinerea con la lunga fascia rossa ben visibile su testa e corpo, con una barba lunga che non aveva durante le sue battaglie in Grecia. Per il resto, ci sono poche differenze oltre qualche cambiamento nel vestiario e nelle armi, con le lame del caos che lasciano il posto a un'ascia.

Tutto ciò è stato ripreso dal cosplayer PrinceDeGuzman che ha fatto emozionare tutti i fan di God of War grazie ai suoi scatti postati su Reddit. Come si vede dalla galleria in basso, ben fornita e dettagliata, questo cosplay di Kratos è pronto a battagliare a nord. E, magari, tra qualche mese si lancerà a piena forza anche su PC.