God of War: un cosplay di Kratos in attesa del Ragnarok

C'era una volta un uomo che si voleva gettare dalla cima dell'Olimpo, un uomo il cui passato era intriso di sangue e battaglie. L'epica storia di Kratos fece il suo esordio su PlayStation 2 e vide la conclusione sulla console successiva, in una trilogia che narrava le prodi gesta del guerriero dell'antica Grecia.

Tra divinità dell'Olimpo e Titani dell'Oltretomba, con le sue lame del caos, Kratos si fece strada squarciando ogni nemico, vivo o morto. God of War fu una storia epica che Studio Santa Monica ha ripreso negli anni recenti, proiettando però Kratos nel freddo nord, alle prese con una nuova mitologia. Gli dei greci vengono sostituiti dalle divinità del pantheon norreno, e lo stesso vale per tutte le creature che ora vengono affrontate.

Nei prossimi mesi il viaggio di Kratos e Atreus continuerà con God of War: Ragnarok, secondo capitolo della nuova saga. Per prepararsi alle battaglie inedite del Fantasma di Sparta, un cosplayer decide di vestirne i panni. Damnusernamewas è un fan che si è presentato al Denver Comicon con questo cosplay di Kratos pronto ad affrontare il Ragnarok di God of War. Pelle bianche con la famosa striscia rossa, barba folta e un'ascia tra le mani. E non manca anche la testa di Mimir a portata di mano.

Intanto il primo God of War è arrivato anche su PC.