God of War: quanto costa il gioco per PS4? Miglior prezzo di aprile 2021

L'acclamato God of War ha da poco festeggiato il terzo anniversario, pubblicato il 20 aprile del 2018 su PlayStation 4 e PS4 PRO, il gioco di Kratos e Atreus ha riscosso un notevole successo vendendo oltre tre milioni di copie al lancio e arrivando a toccare quasi quota 20 milioni.

Ora che vive come un semplice mortale, lontano dall’ombra degli dèi, Kratos deve adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre. Lui e suo figlio Atreus dovranno addentrarsi nel selvaggio regno di Midgard per vivere insieme una profonda avventura alla ricerca della propria realizzazione.

Se non avete ancora avuto modo di provare questa emozionante avventura è arrivato il momento di rimediare: God of War per PS4 costa 9.99 euro su Amazon, il prezzo più basso mai visto per l'edizione fisica del gioco. La promozione riguarda la versione PlayStation Hits, priva di contenuti bonus, la confezione include solamente il Blu-Ray e nessun altro extra ma a questo prezzo è difficile pretendere di più.

Si tratta di una buona occasione per recuperare un classico del catalogo PlayStation, anche (e sopratutto) in vista dell'arrivo di God of War Ragnarok, presentato lo scorso anno e in uscita presumibilmente nel corso del 2022.