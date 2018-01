God of War: la data di lancio sarà annunciata a breve, secondo il producer di Sony Japan

Tanti sono i giocatori in fervente attesa per una data di lancio di, il nuovo capitolo della serie dedicata a Kratos in via di sviluppo pressoe in arrivo in esclusiva su PlayStation 4.

Stando alle recenti parole di Chris Ashimine, producer di Sony Interactive Entertainment Japan and Asia Localization, il team di sviluppo sarebbe ormai quasi pronto ad annunciare finalmente la data di lancio del gioco. Ashimine si trova attualmente al lavoro sulla traduzione in giapponese del titolo, ed è stato intervistato dal noto magazine nipponico Famitsu.

Sembra dunque che Santa Monica sia ormai sul punto di annunciare data di pubblicazione di God of War: rimanete sulle nostre pagine per non perdervi alcun dettaglio al riguardo. God of War rimane ufficialmente atteso nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4. Game Informer si è recata di recente negli studi di Santa Monica per provare con mano la nuova avventura di Kratos e intervistare i suoi creatori.