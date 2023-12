God of War, a David Jaffe non piace il nuovo Kratos: 'Infedele al personaggio originale'

Seppur inattivo ormai da qualche anno (il suo ultimo progetto, Drawn To Death, risale al 2017), David Jaffe resta un game designer a suo modo fondamentale per aver dato vita alla serie di God of War su PS2 e soprattutto al personaggio originale di Kratos, ben diverso rispetto a quello odierno.

E per Jaffe le differenze tra il "suo" Kratos e quello visto nell'attuale saga norrena sono talmente marcate da spingerlo a non apprezzarne l'attuale versione, da lui considerata troppo lontana dalla caratterizzazione originaria del guerriero spartano. Il designer ha dunque espresso il suo pensiero nel corso di una diretta, citando anche l'evoluzione del personaggio di Indiana Jones.

"Non voglio risultare offensivo, ma se state costruendo un nuovo personaggio all'interno di God of War, e fate affrontare a quel personaggio problemi che molti di voi sviluppatori avete già affrontato, è una cosa meravigliosa. Però per fare questo non si può prendere il personaggio di Kratos o di Indiana Jones per poi dire 'sapete, sono Steven Spielberg, ora sono più anziano, mi piace molto la famiglia e voglio raccontare storie di padri, figli e Dio'. No! Andate al diavolo! Non è fedele al personaggio, che sia Indiana Jones o il dannato Kratos. A quel punto finitela e basta. Non so, penso che qualcuno a volte dovrebbe essere in grado di dire no", questo il pensiero di Jaffe sul Kratos di God of War 2018 e God of War Ragnarok.

Jaffe ha diretto il primo God of War del 2005 per poi lavorare un'ultima volta alla serie come creative director di God of War II, pubblicato nel 2007. Sempre in quello stesso anno ha poi lasciato Santa Monica Studios, e da allora non ha più avuto nulla a che fare con il brand da lui ideato. Nel frattempo la serie va avanti e si è arricchita con un nuovo contenuto di gran valore: la nostra recensione di God of War Ragnarok Valhalla vi spiega perché si tratta di un DLC gratuito imperdibile.