Da God of War a Days Gone: quali sono i giochi PS4 e PS5 usciti anche su PC?

God of War è solamente l'ultimo dei giochi targati PlayStation Studios ad aver fatto il suo debutto su PC, prima di lui Horizon Zero Dawn e Days Gone, ma ci sono anche altre esclusive PlayStation in uscita su Steam ed Epic Games Store. Facciamo il punto della situazione sui giochi PS4 e PS5 disponibili anche su PC.

La lista di seguito include i giochi first party "puri" ovvero pubblicati da PlayStation Studios e sviluppati da studi di proprietà di Sony. Di fatto al momento i giochi disponibili in questa categoria sono solamente tre con Uncharted L'Eredità dei Ladri in arrivo nei primi mesi del 2022.

Esclusive PlayStation su PC

Days Gone

Uncharted L'Eredità dei Ladri (in uscita nel 2022)

God of War

Horizon Zero Dawn

Giochi pubblicati da Sony su PC

In questa sezione rientrano invece quei giochi pubblicati inizialmente in esclusiva su PS3, PS4 o PS5 da PlayStation Studios ma sviluppati da studi third party esterni.

Beyond Due Anime (Quantic Dream)

Death Stranding (Kojima Productions/505 Games)

Detroit Become Human (Quantic Dream)

Everybody's Gone to the Rapture (The Chinese Room)

Flower (thatgamecompany)

Guns Up! (Valkyrie Entertainment)

Heavy Rain (Quantic Dream)

Helldivers (Arrowhead)

Nioh (Koei Tecmo/Team Ninja)

Nioh 2 (Koei Tecmo/Team Ninja)

Journey (thatgamecompany)

The Unfinished Swan (Giant Sparrow)

Predator Hunting Grounds (Illfonic)

La lista è destinata ad ampliarsi nel prossimo futuro, il prossimo gioco PlayStation Studios in arrivo su PC è Uncharted L'Eredità dei Ladri , la raccolta che include, il bundle uscirà a fine gennaio su PS5 e all'inizio del 2022 su Windows, la data precisa non è ancora stata resa nota.