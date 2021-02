God of War Definitive Edition annunciato per PS5... Ma si tratta solo di un fake

Ancora oggi, in tanti ricordano con grande affetto il primo capitolo della serie di God of War. Il Fantasma di Sparta apparve per la prima volta su PlayStation 2 nel 2005 dando vita ad una serie hack 'n' slash che faceva dello spettacolo e della brutalità più estrema le sue armi principali.

Su YouTube è apparso in questi ultimi giorni il trailer di annuncio di God of War: Definitive Edition, in cui viene presentato il rifacimento del primo capitolo della serie dedicata alle gesta di Kratos. Peccato, però, che si tratti soltanto di un fake abilmente costruito dal suo ideatore.

Come i fan più accaniti della saga si accorgeranno guardando il finto trailer che trovate in cima alla notizia, ciò che vediamo non è altro che il filmato mostrato da Sony Santa Monica nel 2013 durante il Super Bowl come parte della campagna pubblicitaria incentrata su God of War Ascension.

Bisogna ammettere, in ogni caso, che l'autore ha curato il suo fake in modo piuttosto convincente, con il video che ha raggiunto più di 635.000 visualizzazioni e che è riuscito a trarre in inganno moltissimi giocatori. Persino il canale YouTube riporta il nome "PlayStation" affiancato da apposito logo, ed in chiusura del video vengono finanche mostrati il titolo con il font del gioco originale e la fasulla boxart di God of War Definitive Edition per PlayStation 5.

Insomma, è chiaro che i giocatori hanno ancora voglia di vestire i panni del Fantasma di Sparta, ma per farlo non ci resta che attendere pazientemente il debutto di God of War 2 su PS5, ufficialmente previsto nel corso del 2021. Hermen Hulst di PlayStation Studios ha dichiarato di non vedere l'ora di mostrare in azione il gioco di Santa Monica, nel mentre anche il Creative Director di Miles Morales Brian Horton ha ammesso di attendere con grande trepidazione la nuova avventura di Kratos e Atreus alle prese con l'incombente Ragnarok.