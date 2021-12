God of War: il nuovo demake PS1 dei fan conquista Cory Barlog

I creatori di contenuti che gestiscono il canale YouTube di 64Bits hanno realizzato un nuovo, esilarante demake di God of War che reimmagina il capolavoro PS4 di Sony Santa Monica con il comparto grafico di un gioco per PlayStation 1.

Anche al papà di God of War, Cory Barlog, non è sfuggito l'ultimo progetto portato avanti dagli youtuber e ci ha tenuto a farlo sapere a tutti i suoi appassionati attraverso un messaggio condiviso sui social.

Riprendendo una clip mostrata su Twitter dai ragazzi di 64Bits, l'esponente della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios ha candidamente ammesso di amare il lavoro svolto dagli autori di questo demake.

Il "sigillo di approvazione" di Cory Barlog è ampiamente giustificato dall'impegno profuso dai creativi di 64Bits nel ricostruire le scene più iconiche di God of War con uno stile grafico affine ai GDR e alle avventure sviluppate su PlayStation 1: gli stessi autori del progetto affermano di essersi ispirati al loro GDR preferito di quel periodo, ossia Breath of Fire 4.

Cosa ne pensate di questo demake? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che il nuovo capitolo della serie, God of War Ragnarok, non sarà diretto da Cory Barlog bensì da Eric Williams, veterano di Sony Santa Monica che lavora sulla serie dall'ormai lontano 2004. Tornando all'attualità, qui trovate un video 4K/60fps e le specifiche di God of War su PC.