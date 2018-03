God of War: la demo provata dalla stampa rappresentava appena il 5% del gioco

Il nuovo God of War si prospetta come ildella saga e questa ipotesi sembra essere testimoniata anche dalla lunga demo messa a disposizione della stampa internazionale, la quale ha potuto provare il gioco durante un recente Press Tour.

La demo della durata di circa tre ore copre di fatto solamente il 5% dei contenuti del gioco, come confermato da Sony Santa Monica. Coloro che hanno avuto modo di provare la demo hanno quindi solamente iniziato a conoscere il mondo di God of War ma l'avventura di Kratos sembra avere molte altre sorprese in serbo per i giocatori.

Secondo quanto riferito da Cory Barlog durante la PlayStation Experience, God of War dovrebbe durare circa 25/30 ore, inoltre sappiamo che una volta terminata l'avventura sarà possibile tornare ad esplorare i luoghi già visitati in precedenza.

Per saperne di più vi rimandiamo alla prova di God of War, dopo aver testo la demo il nostro Francesco Fossetti si è espresso con questi termini: "Il nuovo God of War convince su tutti i fronti. Il racconto molto più personale e drammatico e la curatissima rappresentazione della mitologia norrena rappresentano la cornice perfetta per un action game dal sapore nuovo, che proprio come i suoi predecessori cerca il giusto compromesso per rimanere sempre profondo, spettacolare e dinamico. Santa Monica, da questo punto di vista, sembra aver trovato la quadratura del cerchio, riuscendo a trasformare la nuova telecamera, molto "intima" e ravvicinata, in un indiscutibile punto di forza, piuttosto che in una debolezza strutturale. Al di là del combat system, tra boss fight letteralmente incredibili, un sistema di potenziamento ben concepito ed una struttura leggermente meno lineare che in passato, l'ultima avventura di Kratos inizia nel migliore dei modi. Se la tenuta del racconto e la varietà delle situazioni saranno all'altezza, il nuovo God of War potrebbe lasciare la sua traccia decisa sul mercato. Fra un mese esatto scopriremo se Santa Monica Studio sarà riuscita a riscrivere il canone dell'action game su console. Restate con noi."