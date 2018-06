God of War detronizza Vampyr e torna al vertice della classifica inglese

Il dominio di Vampyr nel Regno Unito è durato solamente una settimana: God of War è tornato a occupare il primo posto del podio in una classifica avara di novità a causa della mancanza di nuove uscite nella settimana dell'E3.

Grazie alla promozione Days of Play, God of War è tornato al primo posto, inoltre viene segnalato come le vendite di PlayStation VR Worlds siano aumentate del 48% (quinto posto). Tra gli altri titoli che hanno goduto dei vantaggi dell'offerta troviamo Fallout 4, Assassin's Creed Origins e Call of Duty WWII.

God of War FIFA 18 Fallout 4 Detroit Become Human PlayStation VR Worlds Grand Theft Auto V Mario Kart 8 Deluxe Vampyr Assassin's Creed Origins Cll of Duty WWII

I Days of Play di Sony hanno permesso a numerosi titoli di rientrare in Top Ten, inoltre UKIE evidenzia la totale assenza di novità nella Top 40 UK, dovuta come detto alla mancanza di nuove uscite fisiche durante la scorsa settimana. Unico gioco per Switch presente in Top 10 è Mario Kart 8 Deluxe, che riesce a reggere la spietata concorrenza dei titoli per PS4 e Xbox One.