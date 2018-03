God of War: dettagli sul supporto a PS4 Pro e bundle con la console in edizione speciale

Nella giornata odierna,ha annunciato un modello speciale di PlayStation 4 Pro che sarà venduto in bundle con, una dei titoli più attesi di quest'anno dai possessori di PS4. La notizia era stata anticipata dagli indizi emersi in rete nelle scorse settimane.

Acquistando il bundle, presentato tramite il video riportato in cima e le immagini che trovate in calce, otterrete diritto ad una PlayStation 4 Pro da 1TB e un Dualshock 4 (avvistato tempo fa) interamente personalizzati a tema God of War. Come potete osservare, la scocca della console e del controller rimandano al design dell'ascia di Kratos, nuova arma che il fantasma di Sparta ha imbracciato in questa sua nuova avventura nell'universo norrenno. Il bundle contiene, ovviamente, anche una copia fisica del gioco di Santa Monica, e sarà venduto in Europa al prezzo di 399,99 euro.

In aggiunta, sono stati annunciati i primi dettagli sul supporto PlayStation 4 Pro: God of War girerà sulla console mid-gen in risoluzione 4K upscalata, nel mentre i possessori di pannelli Full HD potranno beneficiare dell'effetto del supersampling che contribuirà a rendere più pulita e nitida l'immagine. Il titolo supporterà anche l'High Dynamic Range sia su PS4 Pro che PS4 standard.

God of War uscirà il 20 aprile su PlayStation 4. Recentemente, gli sviluppatori hanno parlato delle ambientazioni del gioco e delle fonti di ispirazione che hanno portato alla creazione del gioco.