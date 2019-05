God of War: diamo un'occhiata ai nuovi avatar gratuiti per PS4

Se l'arrivo del tema dinamico gratuito di God of War, pubblicato in occasione dell'anniversario del gioco, non vi è bastato, ecco che arriva anche un pacchetto di avatar esclusivi per personalizzare il vostro profilo sul PlayStation Network.

L'intero set, che include in totale 11 avatar, può essere scaricato in maniera completamente gratuita sul PlayStation Store. Tra i protagonisti della collezione troviamo ovviamente Kratos, Atreus, Mimir e tutti gli altri personaggi incontrati lungo il viaggio del Dio della Guerra. Vi ricordiamo che per aggiungere il pacchetto alla vostra libreria non è necessario effettuare l'acquisto da una PlayStation 4 ed è possibile eseguire la medesima procedura tramite la versione web del PlayStation Store. Una volta completata la transazione, che vi ricordiamo non comporterà alcuna spesa, troverete gli avatar nella pagina di personalizzazione del profilo.

Sapevate che l'interessantissimo documentario God of War Raising Kratos è disponibile sul canale ufficiale YouTube di PlayStation? Dando un'occhiata al lungo filmato è possibile anche vedere un artwork di un progetto cancellato di Santa Monica.

Vi segnaliamo anche i bellissimi scatti di una cosplayer che ha vestito i panni della Valchiria Rota, uno dei boss dell'ultimo God of War.