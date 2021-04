God of War: che Dio è Kratos? un semidio in cima all'Olimpo

Prima di iniziare la sua personale vendetta contro tutti gli dei dell'Olimpo, Kratos li ha serviti per oltre un decennio dopo aver stretto un patto con Ares, dio della Guerra. Eppure, proprio alla fine del primo capitolo di God of War, lo stesso guerriero spartano si eleva egli stesso a divinità: quale di preciso?

Seguono spoiler sul finale del primo capitolo per PS2 e sulla serie. Sconfitto Ares, gli dei perdonano a Kratos le atrocità commesse in passato, ma non lo libera dagli incubi e le visioni dei suoi massacri che lo perseguitano. Non trovando più alcuna soluzione, Kratos decide di gettarsi da una rupe dell'Olimpo per porre fine alla sua esistenza. Ma la dea Atena aveva altri piani per il Fantasma di Sparta: dopo avergli salvato la vita, come segno di riconoscimento gli offre in cambio il trono di Ares rimasto vacante. Una volta seduto sul trono, Kratos diventa così il nuovo Dio della Guerra, e da quel momento tutti i conflitti successivi verranno combattuti in suo nome. Vi resterà per due anni, fino a quando gli eventi di God of War II non lo priveranno del suo titolo e portandolo ad intraprendere una nuova battaglia contro l'Olimpo.

Se Kratos è riuscito nell'impresa titanica di uccidere un dio, molto è dovuto alle sue origini, che non sono quelle di un normale essere umano. Kratos è infatti figlio di Zeus e di una donna mortale di nome Callisto (comparsa nel prequel God of War Ghost of Sparta per PSP), rendendolo di fatto un semidio dalla nascita, abbastanza potente da poter reggere il peso di un'impresa che nessun uomo comune sarebbe mai stato in grado di affrontare.

