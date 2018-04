God of War: il director Cory Barlog parla delle difficoltà incontrate durante lo sviluppo

Manca ancora una settimana alla pubblicazione di God of War, ma il nuovo lavoro di Santa Monica Studio ha già entusiasmato la critica di tutto il mondo. Come è facile immaginare, tuttavia, sviluppare un titolo di tale caratura non è stato affatto semplice.

In un'intervista concessa al canale YouTube Skill Up, il director Cory Barlog ha parlato delle difficoltà incontrate dal team durante il lungo sviluppo. C'è stato un momento, nel bel mezzo della lavorazione del gioco, in cui "tutto stava cadendo a pezzi" e il team faticava a rispettare le scadenze. Gran parte delle difficoltà derivarono dalla telecamera, all'epoca difficile da gestire per gli sviluppatori

Lo stesso Barlog ha temuto in più di un'occasione di mandare tutto all'aria, di non essere in grado di creare un buon gioco e rovinare l'eccezionale reputazione di cui gode il franchise. Trascorreva il tempo chiedendosi in continuazione: "cosa sto combinando?".

Il resto, però, è storia ormai nota. Barlog e il team non si sono arresi, e hanno creato un'esperienza eccezionale che ha convinto la stampa di tutto il mondo (compreso il nostro Francesco, che gli ha assegnato un voto pari a 9,5 nella sua recensione) e ha settato nuovi standard grafici su PlayStation 4. La telecamera, che tanti problemi ha creato durante la lavorazione, è ora uno dei fiori all'occhiello del titolo: segue costantemente Kratos per tutta la durata dell'avventura senza alcuna interruzione, come un lunghissimo piano sequenza.

Barlog, dal canto suo, in futuro vorrebbe dedicarsi alla creazione di una nuova IP, qualcosa che rispetti al 100% la sua visione. Staremo a vedere, ora non ci resta che attendere l'uscita ufficiale di God of War, fissata per il 20 aprile in esclusiva su PlayStation 4.