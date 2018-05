God of War: il director Cory Barlog commenta il combattimento con il primo boss del gioco

Nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno pubblicato il secondo di una serie di video dedicati a God of War con il commento di Cory Barlog. Precisiamo fin da subito che il filmato contiene degli spoiler. Dunque, se non avete ancora iniziato l'avventura dello spartano, vi consigliamo di passare oltre.

Nella precedente puntata, il director commentò la sequenza iniziale del gioco. In questo, invece, ci parla del primo vero combattimento contro un boss, lo Straniero. Kratos e Atreus lo incontrano al ritorno a casa dopo la battuta di caccia. Quest'individuo è più forte di quanto possa sembrare: è capace di sferrare attacchi di ghiaccio, combattere corpo a corpo e attaccare dall'alto.

Cory Barlog lo analizza nei minimi dettagli, parlando delle scelte compiute in fase di sviluppo e fornendo alcuni preziosi consigli ai giocatori. Potete ammirare il video in apertura di notizia: segnaliamo che sono presenti i sottotitoli in inglese, assicuratevi di attivarli dalle impostazioni del player di YouTube.

Vi ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e che supporta pienamente la potenza aggiuntiva messa a disposizione da PlayStation 4 Pro. Il titolo si è aggiornato molte volte da quando è stato lanciato lo scorso 20 aprile, ma la maggior parte delle novità sono arrivate con la recente Patch 1.20, che ha introdotto la modalità foto, l'aumento della dimensione dei testi a la possibilità di rimappare la modalità Furia.