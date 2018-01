God of War: il director Cory Barlog risponde a 102 domande in una video intervista

Il director del nuovo God of War Cory Barlog ha risposto a 102 domande sul gioco durante una video intervista pubblicata da Game Informer. Con l'occasione possiamo scoprire nuovi dettagli e retroscena sull'attesa esclusiva in arrivo sunel 2018.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, Cory Barlog ha risposto a 102 domande flash sul nuovo God of War, svelando curiosità, dettagli e retroscena su quella che si presenta come una delle produzioni più attese su PlayStation 4 nel corso del 2018.

Purtroppo non è stata ancora svelata la finestra di lancio ufficiale, ma in compenso possiamo apprendere che nel corso dell'avventura saranno disponibili diversi incarichi secondari. Sempre su Game Informer, inoltre, sono arrivate nuove informazioni su combat system, crafting ed esplorazione.

