God of War: il director parla dell'importante ruolo della barca

Parlando ai microfoni di Game Informer, il creative director del nuovo God of War Cory Barlog ha parlato delle fasi di gioco in barca, spiegando come potranno approfondire la narrazione e il rapporto che intercorre frae il figlio

Tanto per cominciare, Barlog ha raccontato un curioso retroscena sullo sviluppo del gioco: sebbene molti membri dello studio volessero permettere a Kratos di nuotare, il responsabile del progetto ha finito per opporsi all'idea per i costi che avrebbe richiesto la realizzazione delle animazioni per il nuoto, senza contare quanto sarebbe stato difficile gestire Atreus durante le traversate.

"Così ho iniziato a pensare a questa idea di una grossa barca vichinga, capendo come avremmo potuto sfruttarla per esplorare la narrazione. Potrete navigare lentamente, così come cambiare il ritmo e il punto di vista durante le traversate. Tutto questo mantenendo quei momenti che forse non avreste potuto notare in altre situazioni" dichiara Cory Barlog, spiegando come i giocatori trascorreranno circa il 25-30% dell'avventura proprio a bordo della barca.

Sebbene God of War sia ancora sprovvisto di una data di uscita, diversi rumor come quello recente di un retailer portoghese sembrerebbero indicare il 22 marzo come possibile giorno di lancio. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.