God of War: disponibile il New Game+, introdotte numerose novità di gameplay

Santa Monica ha quest'oggi pubblicato finalmente l'aggiornamento che introduce la modalità New Game+ all'interno di God of War, l'action-adventure disponibile su PlayStation 4.

Come possiamo leggere dalle pagine del PlayStation Blog, il New Game+ di God of War introdurrà una vasta serie di novità con cui i giocatori potranno rivitalizzare il proprio playthrough.

Innanzitutto, come prevedibile, sarà possibile iniziare una nuova partita e portare con sé tutto l'equipaggiamento ottenuto precedentemente, tutte le abilità sbloccate e così via. La difficoltà, a prescindere da quella selezionata nella prima partita, sarà selezionabile una seconda volta. Saranno disponibili versioni potenziate delle armature, dei talismani e degli incantesimi. I fabbri saranno in grado ora di realizzare oggetti di livello Perfetto. Presenti anche delle armature completamente nuove, così come nuove possibilità di combinazioni tra talismani e armature con l'apertura di nuove possibilità di gameplay e nuovi tipi di attacchi. I nemici, inoltre, presenteranno pattern di attacco ancora più diversificati che potrebbero cogliere di sorpresa il giocatore. Sarà inoltre possibile saltare liberamente le scene cinematiche, e potrete ricominciare in New Game+ avanzati ogni volta che vorrete. Per tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo a questo indirizzo.

God of War è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 4. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione. Coglierete quest'occasione per tornare a vivere l'avventura di Kratos e Atreus?