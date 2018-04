God of War: disponibile per il download l'aggiornamento 1.15

Dopo l'update pubblicato nella giornata di ieri, Sony Santa Monica ha ufficialmente annunciato che l'aggiornamento 1.15 di God of War è da oggi disponibile per il download per tutti i possessori del nuovo acclamato titolo dedicato a Kratos.

La software house non ha svelato dettagli particolarmente specifici su questo nuovo update. Ciò che sappiamo, è che sono stati apportati piccoli accorgimenti all'interfaccia utente e che è stata migliorata ulteriormente la stabilità di gioco. Dopo aver risolto il fastidioso problema delle bande nere, i ragazzi di Santa Monica sembrano comunque volersi impegnare ulteriormente nel perfezionamento di ogni aspetto tecnico della loro ultima fatica.

God of War è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. L'action-adventure ha ricevuto enormi apprezzamenti dalla critica specializzata, raccogliendo elogi e voti altisonanti che l'hanno portato a diventare il secondo gioco per PlayStation 4 con la valutazione Metacritic più alta in assoluto (dietro al solo Grand Theft Auto V). Anche a livello di vendite sembra che il titolo sia sulla buona strada: in UK, ha registrato il miglior lancio nella storia del franchise. Gli utenti che hanno già terminato l'avventura, nel frattempo, stanno chiedendo a gran voce la modalità New Game Plus; vedremo se Santa Monica deciderà di accontentarli con un futuro update.