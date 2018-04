God of War: disponibile il pre-load del gioco su PlayStation 4

Il pre-load del nuovo God of War è ora disponibile su PlayStation 4 per tutti coloro che hanno acquistato l'edizione digitale del titolo. Gli utenti, naturalmente, potranno iniziare a giocare solo a partire da questa mezzanotte.

Considerando che il gioco pesa 44.46 GB e che il titolo ha ricevuto una day one patch da 6.15 GB, si può approfittare di qualche ora di anticipo per effettuare l'installazione completa del gioco in vista della mezzanotte. Al preciso scoccare del 20 aprile, dunque, tutti gli utenti che hanno acquistato l'edizione digitale del titolo potranno iniziare a giocare con la nuova avventura di Kratos e Atreus, senza dubbio una delle esclusive PlayStation 4 più attese e desiderate dell'anno.

Come vi abbiamo spiegato in mattinata, la day one patch di God of War corregge alcuni bug, migliora l'intelligenza artificiale dei nemici, perfeziona il bilanciamento del gioco e migliora sottotitoli. Se invece non avete ancora acquistato il gioco e siete curiosi di vedere la prima parte dell'avventura in azione, sulle nostre pagine trovate un video gameplay di God of War su PlayStation 4 Pro tratto dai primi 30 minuti della storia (occhio agli spoiler!).

Nel frattempo, inoltre, non dimenticate di scaricare l'app gratuita Mimir's Vision disponibile per i dispositivi iOS e Android.