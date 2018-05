God of War: disponibili gratuitamente su App Store gli adesivi per iMessage

Santa Monica Studios e Sony Interactive Entertainment ci annunciano tramite i principali canali social che da oggi sono disponibili gratuitamente su App Store gli adesivi a tema God of War per l'applicazione di messaggistica Apple iMessage.

Il set comprende una serie di sticker che raffigurano Kratos, Atreus lo Sconosciuto e tanti altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel nuovo capitolo della saga. Potete osservare alcuni degli adesivi inclusi nel pacchetto nell'immagine che trovate a fine news. Che ne pensate?

Ricordiamo che quest'oggi Santa Monica ha anche pubblicato la patch 1.20 di God of War che, oltre ad aver aumentato la dimensione dei caratteri in tutte le interfacce e nel menu, ha introdotto la tanto attesa Photo Mode. Per tutti i dettagli e le informazioni a riguardo, rimandiamo all'apposita news.

God of War è disponibile esclusivamente su Playstation 4. Il nuovo gioco di Cory Barlog si sta rivelando un grande successo commerciale: non solo continua a dominare le classifiche di vendita in svariati Paesi del mondo, ma è addirittura diventata l'esclusiva Playstation 4 venduta più velocemente di sempre, con ben 3.1 milioni di copie in soli tre giorni di commercializzazione. Recentemente abbiamo inoltre appreso che è stato il titolo più scaricato dal Playstation Store nel mese di aprile.